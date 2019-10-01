Yerli savaş gemisi Kınalıada'ya milli arma

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Kınalıada gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor. Türkiye'nin yeni savaş gemisinin armasını S-400 Filosunun armasını da tasarlayan Ömer Erkmen hazırladı. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen, TCG Kınalıada Savaş Gemisi'nin armasını hazırlarken Mavi vatana adanmış hayatları unutmadı.





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