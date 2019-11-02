Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yeni dönem dün başladı! İşte İstanbul'da ilk gün bilançosu

Yeni dönem dün başladı! İşte İstanbul'da ilk gün bilançosu

Yeni dönem dün başladı! İşte İstanbul'da ilk gün bilançosu

Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86.172 lira ceza kesildiği belirtildi.

"Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" gerekçesiyle 10 sürücüye ise 108'er liradan toplam bin 80 lire ceza kesildiği kaydedildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den manidar paylaşım!
Demet Özdemir'den Can Yaman itirafı
Ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?
Serenay yerine Bensu 
<p>Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resulayn ilçesinde, temiz içme suyu temini

Barış Pınarı Harekatı İle Terörden Temizlenen Rasulayn´da Su Kuyusu Açıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'daki o sırrı nükleer fizikçiler çözdü! Heyecanlandıran araştırma

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)