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  3. Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot 'Kule bize 'Pas geçin, inmeyin' talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük' dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P.'nin tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.  Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten yardımcı pilotun kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.  İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden yardımcı pilotun, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE ''İNMEYİN'' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine ''inmeyin'' demediğini söyleyen yardımcı pilotun, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.

Yardımcı pilotun kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.


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