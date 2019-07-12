Yangından 'can' kaçırma! Herkes seferber oldu

Ege'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı ama konutlara kadar yaklaşarak, can güvenliğini tehdit edince hem yerleşim yerleri boşaltıldı hem de Göcek'teki barınakta yaşayan kedi ve köpeklerin kurtarılması için büyük çaba harcandı.

KAFESLERLE KUCAKLADILAR

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek, yangının bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek'teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, hasta hayvanların öncelikli olarak gönderildiğini, sağlıklı olanların ise yangından kaçsınlar diye bırakıldıklarını dile getirdi.



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