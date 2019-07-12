Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,678
  • 6,3994
  • 257.572
  • 99782.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yangından 'can' kaçırma! Herkes seferber oldu

Yangından 'can' kaçırma! Herkes seferber oldu

Yangından 'can' kaçırma! Herkes seferber oldu

Muğla Dalaman’da çıkan ve Göcek’e sıçrayıp, konutları tehdit eden orman yangını kontrol altına alınırken, önemli bir operasyon yapıldı. Barınakta yaşayan 250 hayvanın tahliyesi için vatandaşlar seferber oldu

Ege'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı ama konutlara kadar yaklaşarak, can güvenliğini tehdit edince hem yerleşim yerleri boşaltıldı hem de Göcek'teki barınakta yaşayan kedi ve köpeklerin kurtarılması için büyük çaba harcandı.

KAFESLERLE KUCAKLADILAR

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek, yangının bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek'teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, hasta hayvanların öncelikli olarak gönderildiğini, sağlıklı olanların ise yangından kaçsınlar diye bırakıldıklarını dile getirdi. 

YENİ ASIR

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İçerde dizisinin yıldızı Bensu Soral köy evine yerleşti
Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Avrupa´da İkinci Dünya Savaşı´nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiri

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yılı... 33 Kurban Daha Toprağa Veriliyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Serbest olan yıldızlar

Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı