Hakkari'de doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince, 30 Haziran'da Geçimli köyü Gerik Tepe kırsalında yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında doçka silahı ile 318 doçka mühimmatı bulundu. Silah ve mühimmat imha edildi.

AA