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  3. Hakkari'de doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Geçimli köyü kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arama tarama çalışması sırasında bir adet doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince, 30 Haziran'da Geçimli köyü Gerik Tepe kırsalında yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında doçka silahı ile 318 doçka mühimmatı bulundu. Silah ve mühimmat imha edildi.

AA

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