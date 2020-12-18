Son dakika haberi: Uzaktan eğitimde süre 22 Ocak'a uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika uzaktan eğitim açıklamasında bulundu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği habere göre uzaktan eğitim süresi 22 Ocak'a uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek



UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A UZATILDI

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.



22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.



25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK



2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

