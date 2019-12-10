Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4276
  • 274.053
  • 108109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme!

Bursa Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alpaslan'a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu. Bu gelişmeyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, bulunan batonun kayıp 2 dağcıya ait olabileceği belirtildi.

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günüde tamamlanmak üzere havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışma yönü Kürekli Dere mevkiine çevrilmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler bugün de aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İHA


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'

Elon Musk´ın yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı