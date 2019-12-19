Uludağ'da dün bulunan cesedin Mert Alparslan'a ait olduğu teşhis edildi

Dün sabah Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramalarını 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Efe'nin ısı kaybına bağlı hipotermiden öldüğü anlaşıldı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı.

Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu.

Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.

Öte yandan dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

(TRT Haber, AA)