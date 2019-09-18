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  3. Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Tank patladı, yaralılar var

Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Tank patladı, yaralılar var

Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Tank patladı, yaralılar var

Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Son dakika haberine göre bölgedeki yakıt tankında büyük bir patlama meydana gelirken patlama anı kameralar tarafından görüntülendi.

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Alınan bilgiye göre, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Alevlerin yükseldiği olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

TANKTA PATLAMA

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı.

Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

AA

 

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