28 Mayıs 2019 Salı 09:12 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:38
Son dakika: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
(AA)