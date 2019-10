PKK gerçeğini anlattı diye... Hedefe koydular!

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı haklı operasyonuna karşı yabancı basının algı operasyonları son sürat devam ediyor. Haberlerinde terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’de yıllarca süren terör saldırılarına değinilmiyor. Son olarak Amerikan ABC kanalı, geçmişte ABD’nin silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri Barış Pınarı harekatında çekilmiş gibi yayınladı.

İngiliz basının hedefinde ise bu kez İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace var.



The Times ve The Daily Telegraph, Ben Wallace'ın Londra'daki NATO toplantısında Türkiye'ye destek veren sözlerinin gerek NATO gerekse de hükümet kanadından tepki topladığını öne sürüyor. The Times haberinde, "Savunma bakanının Türkiye'ye destek çıkması NATO müttefiklerini şoke etti" başlığını kullandı



PKK GERÇEĞİNİ ANLATTI DİYE



Haberde, Wallace'ın Londra'da düzenlenen NATO parlamenterler asamblesi toplantısı sırasında, "Türkiye, bu ülkede de terör örgütü olarak kabul edilen PKK gibi grupların yarattığı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir. Bu nedenle, kendisini savunmak için bazen yapmak zorunda kaldığı şeyi yapması gerekir" dediği belirtiliyor.

Gazete bir Alman milletvekilinin, “Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin operasyonunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru müdafaayla ilgili düzenlemeleri kapsamında olduğuna gerçekten inanıp inanmadığını, eğer buna inanıyorsa NATO'nun kolektif savunma ilkesi çerçevesinde askeri destek vermeyi kabul edip etmeyeceğini sorduğu belirtiyor. Bu milletvekilinin ise takdir topladığı öne sürülüyor.



Gazete, Wallace'ın sözlerinin "hükümetin geri kalan üyelerinden farklılık gösteren bir görüşü" dile getirdiğini iddia ediyor.



BİR BENZER HABER DAHA



The Daily Telegraph ise İngiltere'nin, ticaret anlaşmalarının zarar görmemesi için Türkiye'yi kınamak istememekle suçlandığını savunuyor. Gazete, "İngiltere’nin bakanların Türkiye’ye hak vermelerinin ardından müttefikleri tarafından dışlandığını ve kınandığını öne sürüyor.



Haberde, "Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'daki NATO toplantısı sırasında 'Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapmak zorunda kaldığı şeyi yapması gerekir' sözlerini sarf etmesi katılımcılarda büyük şaşkınlık yarattı” ifadeleri yer aldı.