FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

MUAMMER BAŞKAN - TÜRKMEDYA EGE TEMSİLCİSİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2’si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 11’i de aleyhlerinde ifade, teşhis, BankAsya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, bir çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Ordu ve Kahramanmaraş’ta operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği, şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.