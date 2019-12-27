Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9412
  • 6,608
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 7’si görevde bulunan, haklarında yakalama karar çıkarılan toplam 13 öğretmen için operasyon başlatıldı.

MUAMMER BAŞKAN - TÜRKMEDYA EGE TEMSİLCİSİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2’si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 11’i de aleyhlerinde ifade, teşhis, BankAsya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, bir çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Ordu ve Kahramanmaraş’ta operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği, şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

 


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?
<p>İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze´ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisi

İsrail Başbakanı Netanyahu Seçim Mitingini Yarıda Bırakıp Sığınağa İndi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti

Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti! 50 ili kapsayan dev projede son viraj