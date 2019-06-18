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  3. Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi üzen son dakika haberinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor... Erzurum’un Karaçoban ilçesinin Budaklı köyünde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Furkan Yiğit’in dedesi Eset Yiğit kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Furkan’ın kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Eset Yiğit çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. Eset Yiğit’in oğlu Mehmet Yiğit “Babam üzüntüden ve kahrından öldü. Bütün ailemiz zan altında kalmıştı. Bir an önce soruşturmanın tamamlanarak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

Furkan’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babası Fehim Yiğit, Elazığ’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilmişti.

Mehmet Yiğit kardeşinin müşahede altına alınmadan tekrar cezaaevine gönderildiğini söyledi. Fehim Yiğit’e babasının öldüğü haber verilmediği için cenazeye katılmadı.  Soruşturmada adli tıp raporu bekleniyor.

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