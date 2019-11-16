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  3. Türkiye'nin en büyük sitelerinde bile satılıyor! Siyanür uyarısı

Türkiye'nin en büyük sitelerinde bile satılıyor! Siyanür uyarısı

Türkiye'nin en büyük sitelerinde bile satılıyor! Siyanür uyarısı

Türkiye'de son günlerde yaşanan siyanürle intihar olaylarından sonra büyük bir tartışma başladı. Bir damlasının bile ölüme neden olabileceği belirtilen maddenin bu kadar kolay elde edilebiliyor olması korkuturken, uzmanlar siyanürün satışının ruhsata bağlanmasının gerektiğini belirttiler

Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinde bile satışa sunulan siyanür, son günlerde yaşanan intihar vakalarıyla beraber tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, çok kolay ulaşılabilen maddenin satışının ruhsata bağlanmasının gerektiğini belirttiler.

'RAHATLIKLA TEMİN EDİLEBİLİYOR'

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, maddenin alımına ve satımına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek, 'Siyanür zehirli bir madde. Alım-satımı konusunda sınırlama yok. Elbette sınırlama gerekiyor. ‘Kullanımı Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik’te bazı tehlikeli maddeler sınırlandırılmış. Ama bu listede siyanür yok. 3-4 ay öncesine kadar bile internetten çok rahatça satılabiliyordu. Bugün siyanür almak isteyen biri, kimyasal madde satıcılarından bunu rahatlıkla temin edebiliyor. Bu yüzden alım ve satımına sınırlama getirmek gerekiyor' dedi.

'İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR'

Bilişim uzmanı Avukat Gökhan Ahi ise “Her türlü tehlikeli madde internet üzerinden rahatlıkla alınıp satılabiliyor. Buna engel yok. Sadece suç olan ya da belli bir ruhsata bağlı olan maddelerin satışı yasak. Siyanürün ruhsatı yoksa, sınıflandırılması lazım. Sonuç itibariyla siyanür, sadece sanayide kullanılan tehlikeli bir madde. O yüzden internette tüketiciye açık sunulmaması gerekiyor. Bunu engellemek için özel bir ruhsat kısıtlaması gerekiyor' dedi.

NTV
 


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