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  3. Çavuşoğlu'ndan terör devleti İsrail'in açıklamalarına sert tepki: Alçakça bir girişimdir

Çavuşoğlu'ndan terör devleti İsrail'in açıklamalarına sert tepki: Alçakça bir girişimdir

Çavuşoğlu'ndan terör devleti İsrail'in açıklamalarına sert tepki: Alçakça bir girişimdir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “(Netanyahu’nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamasına ilişkin, "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."

AA

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