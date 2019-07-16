Türkiye resti çekti: Akdeniz'e yakında 4. gemiyi göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye kararlarına ilişkin "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." diye konuştu.

AA