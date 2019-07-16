Türkiye resti çekti: Akdeniz'e yakında 4. gemiyi göndereceğiz
Türkiye'den Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına rest... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte, böyle kararlar almaya devam ederseniz faaliyetleri arttıracağız. Buradan da söylüyorum ki orada 3 gemimiz var, 4'üncü gemiyi de İnşallah Doğu Akdeniz'e göndereceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye kararlarına ilişkin "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor." dedi.
Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." diye konuştu.
AA