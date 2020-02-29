Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 325.933
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye, rejimi vurmaya devam ediyor... Halep'teki kimyasal tesis böyle vuruldu

Türkiye, rejimi vurmaya devam ediyor... Halep'teki kimyasal tesis böyle vuruldu

Türkiye, rejimi vurmaya devam ediyor... Halep'teki kimyasal tesis böyle vuruldu

İdlip'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

56 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Mine Tugay'ın kaprisleri 'Zalim İstanbul'un sonu oldu!
Mucize Doktor'a flaş transfer!
Demet Akalın'ın mülteci yorumu sosyal medyayı salladı!
Meğer partner beğenmemiş!
<p> </p>

İletişim Başkanı Altun: Bayrağımıza uzanan eller kırılana dek sürecek!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sınır kapılarına akın ettiler! İşte ilk kareler...

Suriyeli mülteciler şişme bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına geldi