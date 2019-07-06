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  3. TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele: 2 bin 138 personel ihraç edildi

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele: 2 bin 138 personel ihraç edildi

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele: 2 bin 138 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

(İHA)

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