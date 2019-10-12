TSK, Barış Harekatı Bölgesi'ne Kürtçe ve Arapça bildiri attı
TSK, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Tel Abyad'a savaş uçaklarıyla bildiriler attı.Kürtçe ve Arapça olarak atılan bildirilerde, sivillere PKK/YPG binalarından uzak durulması, PKK/YPG mevzilerindeki terör örgütü üyelerine ise "hemen teslim olun" çağrısı yapıldı
TSK, Barış Pınarı harekatında sivil halkı korumak amaçlı olarak savaş uçaklarıyla Tel Abyad'a Kürtçe ve Arapça bildiriler atıldı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek YPG binalarından uzak durmaları, terör örgütü üyelerine ise teslim olmaları çağrısı yapıldı.