TSK, Barış Harekatı Bölgesi'ne Kürtçe ve Arapça bildiri attı

TSK, Barış Pınarı harekatında sivil halkı korumak amaçlı olarak savaş uçaklarıyla Tel Abyad'a Kürtçe ve Arapça bildiriler atıldı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek YPG binalarından uzak durmaları, terör örgütü üyelerine ise teslim olmaları çağrısı yapıldı.



