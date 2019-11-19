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  3. 'Tosuncuk' bakın nerdeymiş! Haberi alan peşine düştü

'Tosuncuk' bakın nerdeymiş! Haberi alan peşine düştü

'Tosuncuk' bakın nerdeymiş! Haberi alan peşine düştü

1 milyar 100 milyon lirayla kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, Ukrayna’da ortaya çıktı. Alacaklılar haberi alır almaz peşine düştü.

Takvim'in haberine göre, Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.

Kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL

Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.


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