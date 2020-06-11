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  3. Son dakika haberi... Torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi: Depremzedeler için yeni düzenleme
11 Haziran 2020 Perşembe 00:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi: Depremzedeler için yeni düzenleme

Son dakika haberi... Torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi: Depremzedeler için yeni düzenleme

Depremzedeler için yeni düzenleme ve ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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