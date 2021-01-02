Son dakika haberi: Terörle mücadelede çarpıcı gelişme: 1984 yılının altında kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından terörle mücadeledeki çarpıcı gelişmeyi duyurdu.

Bakan Soylu, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta.Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı 52... Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" dedi.



Haberin Özeti

Terör örgütü PKK'ya katılım 2020 yılındasadeceoldu. Açıklama, İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi.