02 Ocak 2021 Cumartesi 12:15 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Terörle mücadelede çarpıcı gelişme: 1984 yılının altında kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında terör örgütüne katılımın 1984 yılının da altında kalarak sadece 52 olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından terörle mücadeledeki çarpıcı gelişmeyi duyurdu.
Bakan Soylu, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta.Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı 52... Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" dedi.
• "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı. Sayı 52... Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur"