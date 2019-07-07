Terörist Mihraç Ural'a bombalı saldırı!

Terör örgütlerinden 'Acilciler'in elebaşı Mihraç Ural, Suriye'nin Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ağır yaralanan Ural, Esad'a bağlı rejim güçlerine ait bir ambulans helikopterle Şam'a götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden Ural ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Bölgedeki Türkmen grupları saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu eylem için 3 aydan bu yana hazırlık yaptıklarını ve nihayetinde harekete geçtiklerini açıkladı. Terörist Mihraç Ural'a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı.



