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07 Ekim 2020 Çarşamba 09:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Terör örgütüne sonbahar-kış operasyonları başlatıldı

Son dakika haberi: Terör örgütüne sonbahar-kış operasyonları başlatıldı
DHA

Terör örgütü PKK'nın tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar- kış operasyonları 1 Ekim'de başlatıldı. Operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terör örgütü PKK'nın tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar- kış operasyonlarını başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar- kış operasyonları, 1 Ekim'de başladı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek. Sonbahar- kış operasyonlarının stratejisi ise istihbarata dayalı nokta operasyonlarla örgütün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak olarak belirlendi.

346 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 15 Nisan-30 Eylül'de gerçekleştirilen ilkbahar- yaz operasyonlarıyla da terör örgütüne nefes aldırılmadı. İlkbahar- yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı. 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı sağlandı. Bu operasyonlarda; 145'i ikna, teslim ve yakalama olmak üzere toplam 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 442 sığınak ve mağara da imha edilirken, 246 mayın/el yapımı patlayıcı, 282 silah, 233 el bombası ile mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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