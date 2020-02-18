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  3. İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu... Terör örgütüne 16 yıl önce katılmış

İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu... Terör örgütüne 16 yıl önce katılmış

İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu... Terör örgütüne 16 yıl önce katılmış

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu birinin 20, diğerinin 16 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edilen iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen terör örgütü mensuplarının ikna edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katılan H.K'nın teslim olması için jandarma ikna çalışması yürüttü.

TESLİM OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU H.K: TESLİM OLMAK EN DOĞRUSUYDU, KİMSE GENÇLİĞİNİ ÖRGÜTE VERMESİN

H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Terör örgütü mensubu H.K'nin ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 16 YIL ÖNCE KATILMIŞ

Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ise terör örgütü mensubu Ç.O'nun iknasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ç.O'nun 2004'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.

(AA)


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