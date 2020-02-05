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  3. TEM'i kitleyen kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı

TEM'i kitleyen kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı

TEM'i kitleyen kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

(DHA)


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