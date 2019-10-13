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TEM'de korkunç kaza! Bir aile yok oldu

TEM'de korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobildeki emniyet kemerlerinin 'uyarı sesi' çıkarmaması için arkadan bağlandığı görüldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi Samat mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı.

Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı Betül Özer ve ablası Fehime Karakoç ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özer çifti ile oğulları Abdülkadir'in cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla aynı hastanenin morguna götürüldü.

EMNİYET KEMERLERİ ARKADAN TAKILI

Bu arada, kaza yapan araçta emniyet kemerlerinin 'uyarı sesi' çıkarmaması için koltuğun arkasından bağlandığı görüldü.

DHA

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