Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tel Abyad'dan kahreden haber! Şehidimiz var

Tel Abyad'dan kahreden haber! Şehidimiz var

Tel Abyad'dan kahreden haber! Şehidimiz var

Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.


MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat’ın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay’na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya´nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel´i, katıldığı

Çavuşoğlu´ndan ´Gerçekleri Söyleyen´ Gabriel´e Övgü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aliya İzzetbegoviç'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

2,5 saatlik mesafe 40 dakikaya inecek! Açılacağı tarih belli oldu