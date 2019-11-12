Suriye'de iğrenç ittifak! PKK'nın petrolünü satacak ülke belli oldu

Terör örgütü PKK/YPG ile İsrail arasındaki yakın ilişki ortalara saçılmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı’nın ardından ABD’de Türkiye karşıtı lobi çalışmalarına öncülük eden İsrail’in, terör örgütünün işgali altındaki petrol kuyularının işletilmesi ve pazarlanmasını İsrailli bir iş adamına verdiği ortaya çıktı.

HER YETKİYİ VERDİLER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK, Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde 11 ayrı petrol/doğalgaz bölgesini işgal altında tutuyor. Rimeylan, El Suveydiye, Kebeybe, Merkede, Tişrin, El Cebse, Şedadi, El Ömer, El Tanek, Koniko, El Cefre ve Deyro’daki yüzlerce petrol kuyusu, 2015 ilâ 2017 yılları arasında değişik tarihlerde terör örgütü tarafından kontrol altına alındı. Buradaki kuyuları verimli bir şekilde çalıştıramayan terör örgütü, kuyulardan azami miktarda petrol çıkarmak için arayış içerisindeyken 2019 yılının başlarında İsrailli iş adamı Mordechai Khana temasa geçti.

PKK, YAZILI GARANTİ VERDİ

Şirketin yöneticileri ile görüşen terör örgütü PKK/SDG’nin sözde yurt dışı sorumlusu lham Ahmed şirkete yazılı garanti verdi. Belgede, “Bay Kahana, Suriye Demokratik Konseyi’ni temsilen, bu belge, SDK’nın sahip olduğu petrol satışı ile ilgili tüm konularda şirketiniz GDC’ye verilmiş resmi bir kabuldür. Ayrıca size, yönettiğimiz alanlarda bulunan petrolü keşfetme ve geliştirme hakkını da veriyoruz.” ifadeleri yer aldı.

HER ŞEY ABD’NİN DENETİMİNDE

Belgenin detaylarında dikkat çeken bir diğer nokta Amerikan denetimi oldu. Buna ilişkin belgede, “Suriye Demokratik Konseyi’nin petrol satışına ilişkin tüm konular her zaman için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) onayına tabidir.” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.