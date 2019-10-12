Suriye Milli Ordusu, M4 Karayolu'nu ele geçirdi! Stratejik önemi çok büyük

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında operasyona katılan Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştığı öğrenildi. Yolun ikmal ve nakliye açısından büyük önem taşıdığı öğrenildi.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.



AA