Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı! Rekor fiyata satılığa çıkarıldı

130 yıl önce Tophane Müşiri Zeki Paşa tarafından Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan yalı, yeni sahibini bekliyor. İçerisinde Zeki Paşa'nın torunlarının oturduğu konuşulan barok tarzında yapılan Rumelihisarı'ndaki yalıya tam 550 milyon TL fiyat biçildi. Dört bin metrekarelik bahçesi, yaklaşık 500 metrekarelik kapalı kullanma alanına sahip olan yalıda; 23 oda ve 5 salon bulunuyor.

TALİBİ ÇOK...



Eşsiz Boğaz manzarasına sahip olan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan yalıda asansör de var. Bu arada yalıya ABD'li ve İngiliz bir şirketin butik otel yapmak içi talip olduğu iddia edildi. Yalıyı satın almak isteyenlerin arasında Ortadoğulu bazı milyarderlerin de olduğu konuşuluyor.

MÜŞİR ZEKİ PAŞA İÇİN YAPILDI



Sultan 2. Abdülhamit tarafından Müşir Zeki Paşa için yapılan yalı, Boğaziçi'ndeki diğer yalıların mimarisinden farklı olarak adeta görkemli şato bir görünümündedir. Kayalar üzerine oturan yaklaşık 130 yıllık yalı, barok üsluptadır. Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılan yalı, 23 odalıdır.



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