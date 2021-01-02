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  • Son dakika haberi: Suikast için geldi... İş insanını bulamayınca korumasını öldürdü
02 Ocak 2021 Cumartesi 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Suikast için geldi... İş insanını bulamayınca korumasını öldürdü

AA

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de Iraklı iş insanına suikast için gelen şüpheli, korumasına iş insanının nerede olduğunu sorduktan sonra korumayı silahla öldürdü.

Küçükçekmece'de, Iraklı iş insanının koruması, silahla vurularak hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre önceki gün, lojistik sektöründe hizmet veren bir firmaya giden kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, Iraklı iş insanı N.H.M ile görüşmek istedi. Danışmadaki iki kişiyle bir süre konuşan şüpheli, N.H.M'nin şirkette olmadığını söyleyen koruması Muhammet Şevki Taner'e (50) tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden üç mermi ile ağır yaralanan Taner, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, olay anı şirketin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şirketin giriş kapısında bekleyen şüphelinin danışmadaki Taner ile konuştuğu, binadan ayrılmadan önce de kendisine arkasını dönen Taner'e üç el ateş ettiği görülüyor.

Haberin Özeti

Lojistik sektöründe çalışan Iraklı bir iş insanını öldürmeye giden şüpheli, şirkette dehşet saçtı.

DETAY
• İş insanının korumasına "patronunun nerede olduğunu" soran şüpheli, korumayı silahla vurarak öldürdü.
• Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
• Yaşananlar, şirketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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