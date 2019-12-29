Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşet! Zehirleyip canlı canlı gömdüler

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeği zehirli iğneyle vahşice öldürüldüğü anların görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zehirlendikten sonra toprak çukurun içine atılan köpeğin can çekiştiği o anlar yürekleri sızlattı.Sosyal medyada paylaşılan görüntü dehşete düşürürken, binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, bunu yapan caninin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"



Hatay Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından açıklama yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Sosyal medyada paylaşılan ve Hatay'ın Hassa ilçesinde olduğu iddia edilen, bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayda failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.