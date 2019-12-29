Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşet! Zehirleyip canlı canlı gömdüler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşet! Zehirleyip canlı canlı gömdüler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşet! Zehirleyip canlı canlı gömdüler

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir köpeğin bir cani tarafından vahşice öldürülmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeği zehirli iğneyle vahşice öldürüldüğü anların görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zehirlendikten sonra toprak çukurun içine atılan köpeğin can çekiştiği o anlar yürekleri sızlattı.Sosyal medyada paylaşılan görüntü dehşete düşürürken, binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, bunu yapan caninin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Hatay Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından açıklama yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Sosyal medyada paylaşılan ve Hatay'ın Hassa ilçesinde olduğu iddia edilen, bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayda failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. 


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'

Çiçekleri Soğuktan Nasıl Koruyabiliriz? #DoğalaDönüş

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Görüntüler Antalya'dan! 'Bedava' dendi, ortalık karıştı