Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Sinat-Hafta'nin bölgesinde Pençe-3 Harekatı kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist düzenlenen  hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


Tarkan'ın yaylasında bulunan evlere ayı saldırdı!
Hazal Kaya taburcu oldu
'Üç ay önce evlendik'
Mihran Ela barıştırdı
Yeşilçam'ın usta isminden örnek hareket! Organlarını bağışladı
<p><em><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></em></p> <p>2003 yılında Martin Eberhard tarafın

İşte Elon Musk´ın Yeni Canavarı: Cybertruck

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak

Şelaleler şehri Düzce sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor