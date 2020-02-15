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  3. Sokak ortasında dehşet anları! Lüks cipe kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet anları! Lüks cipe kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet anları! Lüks cipe kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)


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