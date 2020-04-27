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  3. Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'dan itibaren uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

 Bakanlıktan "Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir." açıklamasında bulunuldu.


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