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  3. Sivas'ta fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sivas'ta fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sivas'ta fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)


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