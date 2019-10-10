Sınırdaki duvar kaldırıldı, komandolar sınırı böyle geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan eşzamanlı olarak başlatıldı. Türk jetleri dün saat 16.00’da havalanıp 30 kilometre kadar derinliğe indi, terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı. Tel Abyad’daki terör mevzileri de obüslerle vuruldu.





KARA HAREKATI BÖYLE BAŞLADI



Saat 22.30 sıralarında kara operasyonu da başladı. Önce jetler vurdu, sonra komandolar girdi. Sınırda beton bloklar vinçlerle kaldırıldı, duvarın kaldırılmasıyla komandolar da sınırı geçip harekata katıldı.