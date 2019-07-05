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  3. Son dakika haberi: Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

Son dakika haberi: Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

Son dakika haberi: Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 askerimiz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 askerimiz yaralandı. Patlamada yaralanan 2 askerimiz, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

(İHA)

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