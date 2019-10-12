Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Seyir halindeki araç alev aldı!

Seyir halindeki araç alev aldı!

Seyir halindeki araç alev aldı!

Zeytinburnu'nda, seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ mevkisi D-100 Karayolu Topkapı istikametinde, H.B. yönetimindeki 34 JZH 73 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yoldan geçen vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini alarak yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda aracı tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bu sırada trafik ekipleri, itfaiye çalışırken akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Yangında hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Türk Silah Kuvvetleri ve desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerl

Resulayn´da Teröristler Böyle Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak