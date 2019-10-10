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  3. Senatör Graham'a Gazeteci Ragıp Soylu'dan sert tepki: İşte böyle iki yüzlüsün!

Senatör Graham'a Gazeteci Ragıp Soylu'dan sert tepki: İşte böyle iki yüzlüsün!

Senatör Graham'a Gazeteci Ragıp Soylu'dan sert tepki: İşte böyle iki yüzlüsün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı dün başladı. Türkiye’ye karşı küstah açıklamalarda bulunan ABD’li Senatör Graham’a ise sert tepki Türk gazeteci Ragıp Soylu’dan geldi. Soylu, Twitter hesabından, "İşte böyle iki yüzlüsün" ifadelerine yer verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile resmen başladı.

Hava harekatı ile başlayan operasyon bugün karadan ve havadan devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, ABD’li askerleri çekme kararı almasının ardından ABD’li Senatör Graham Türkiye karşı küstah açıklamalarda bulunarak, “Elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerine yer vermişti.

Türk gazeteci Ragıp Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Graham’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiği anlara ilişkin fotoyu paylaşarak, “Böyle bir iki yüzlüsün. Daha Ocak ayında Erdoğan’la klasik müzik dinliyordun.” ifadelerine yer verdi.

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