Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga nedeniyle polis ekipleri, olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı
(AA)