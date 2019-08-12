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  3. Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga nedeniyle polis ekipleri, olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı

(AA)

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