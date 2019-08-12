Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga nedeniyle polis ekipleri, olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı

(AA)