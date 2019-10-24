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Sancaktepe'de korkutan yangın

Sancaktepe'de korkutan yangın

Sancaktepe'de bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sevenler Caddesi Avşar Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerince cadde ve sokak içerisine şerit çekilerek önlem alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hurdalığın yan tarafında bulunan binada kalan ve hurdalıkta çalışan 9 Afgan uyruklu vatandaş yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmaz iken hurdalığın içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

(AA)

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