Samsun'da istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye ediliyor

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Afganlı Deresi´nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor.

Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

(DHA)