Samsun'da istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye ediliyor
Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Afganlı Deresi´nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü.
Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor.
Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.
(DHA)