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  3. Samsun'da istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye ediliyor

Samsun'da istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye ediliyor

Samsun'da istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye ediliyor

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Afganlı Deresi´nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. 

Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.  Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. 

Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

(DHA)


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