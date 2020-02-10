Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9789
  • 6,5525
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü tıra çarptı.

Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı.

Yaralı yolcu 122 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)


Cem ve Serenay aşkına Defne'den olay yorum!
Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!
<p>Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi. <br />

Polis, Yankesiciyi İşte Böyle Suçüstü Yakaladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kült romanın el yazması ortaya çıktı…

Büyük mikrop savaşları