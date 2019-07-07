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  3. Sakarya'da iki aile birbirine girdi! Nedeni şaşkına çevirdi

Sakarya'da iki aile birbirine girdi! Nedeni şaşkına çevirdi

Sakarya'da iki aile birbirine girdi! Nedeni şaşkına çevirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle kavga çıktı. İki kişinin yaralandığı olay hakkında soruşturma açıldı.

Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan komşuların hayvanlarının kendi ahırlarına girmemesi sonucu iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede esnasında 23 yaşındaki S.L. ile 35 yaşındaki Z.L.A. darp edildi. 

Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma ekiplerince iki ailenin de ifadesi alındı. Darp edilen S.L. ile Z.L.A. Karasu Devlet Hastanesi'ne giderek aldığı darp raporu ve güvenlik kamerası kaydı ile birlikte Karasu Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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