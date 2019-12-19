Sahibinden satılık futbol kulübü! Facebook'tan ilan etti

İzmir takımlarına sayısız yıldız futbolcu yetiştiren TEK Spor, facebook'tan 25 bin TL bedelle satışa çıkarıldı. 3 yıl önce takıma sahip çıkan ve kapanmasına gönlü razı olmayan başkan Levent Uzunkuyu, facebook'taki resmi hesabından maddi zorluk ve ilgisizlikten dolayı 32 yıllık kulübü satacağını bildirdi. Takımda yıllarca hem antrenör hem de malzemeci olarak da görev yaptığını ifade eden başkan Levent Uzunkuyu, "Eski yönetim, 3 yıl önce maddi zorluklardan dolayı takımın lige katılmamasının kararını aldı.



Ömrümü verdiğim, jübilemi yaptığım kulübün kapanmasına gönlüm razı olmadı. TEK Spor'u ayakta tutabilmek için üç yıl boyunca bankalardan 24 ay vadeli 30 bin TL kredi çektim. Artık gücüm kalmadı. Geçen sezon Play-Out maçında da Bornova Mevlanaspor'a penaltılarla yenilerek 2. Amatör Küme'ye düştük. Şimdi elimizde oyuncu da kalmadı. Kulübün satışından elde edilecek parayla kredi borcumu kapatacağım. İnşallah futbolu seven bir kişi kulübümüzü satın alır. Gözümüz arkada kalmaz" dedi.

MALZEMELER HEDİYE!



Bornova Ağaçlı Yol üzerinde bulunan Gediz Aydem binası içindeki çardağı derme çatma bir kulüp binası haline dönüştürdüklerini açıklayan TEK Spor Kulüp Başkan Levent Uzunkaya şöyle devam etti: "Ne yazık ki burayı da tahliye etmemiz istendi. Kulübü satın alacak kişiye elimizdeki futbol toplarını, oyuncuların formalarını, kulüp idman malzemelerini bile vereceğim."

KUPALAR YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR



TEK Spor'un müzesinde bir çok şampiyonluk kupası bulunuyor. İzmir ekibi, 1995-1996 sezonunda 1. Amatör Küme'de grup şampiyonu oldu. TEK Spor, 2002- 2003'te A Gençler 1. Grup Şampiyonluğunu, 2006-2007 A Genç 6. Grup Şampiyonluğunu, 2009-2010 A Genç Grup Şampiyonluğunu, 2012-2013 1. Amatör Küme 3. Grup Şampiyonluğunu, 2016-2017'de de A Gençler 3. Grup Şampiyonluğunu elde etti. Binbir emekle alınan şampiyonluk kupaları şimdi yeni sahibini bekliyor.



YENİ ASIR