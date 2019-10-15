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  3. Sahibi gizli tutuluyor! Milyonluk araca yarı fiyatına bile alıcı çıkmadı

Sahibi gizli tutuluyor! Milyonluk araca yarı fiyatına bile alıcı çıkmadı

Sahibi gizli tutuluyor! Milyonluk araca yarı fiyatına bile alıcı çıkmadı

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç, e-ihale yöntemiyle 1.6 milyon liradan satışa sunulsa da alıcısı çıkmadı. Araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamadığında bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

TEMİNAT TUTARI 100 BİN TL

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL'den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ilk ihalesine katılım olmadı.

1.6 MİLYON LİRAYA ALICI ÇIKMADI

Lüks araç, geçtiğimiz hafta bu sefer yüzde 50’ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığına bağlı https://www.eihale.gov.tr adresinde e-ihaleye sunulan lüks araca 1.6 milyon TL’den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

İHA

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