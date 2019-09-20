Savunma Sanayii Başkanı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Aralıkta hazır olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 hava savunma sistemlerinin aralık ayında kurulmuş olacağını, nisan ayında ise kullanılabilir hâle geleceğini bildirdi.

CNN Türk’e konuşan Demir, Rusya’dan alınan S-400 sistemleriyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Sevkiyatlar yakında bitiyor. Teknik anlamda aralık itibarıyla sistem kurulmuş olacak. Ancak sistemin hazır olması, kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde nisanda sistem kullanılabilir hale gelecek.”

Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı da alıp almayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Demir, “Yapılan bir teklif var. Uçaklarımızı görün tanıyın dediler. Teklifleri incelemek lazım.” diye konuştu.

TEKNOFEST’le ilgili de bir açıklama yapan Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: