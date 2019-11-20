Rusya ile 9. devriye tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 9. kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9. kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” denildi.