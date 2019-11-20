Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6994
  • 6,3026
  • 270.392
  • 108104
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rusya ile 9. devriye tamamlandı

Rusya ile 9. devriye tamamlandı

Rusya ile 9. devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 9’uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 9. kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9. kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” denildi. 


Evim dizisinin çekimleri başladı
Eski eş için şaşırtan sözler: O benim canım, çok iyi dostum
Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
'Beyaz yalan söylesen razıydım'
İrem Derici ailesine sığındı!
<p><em style='color: rgb(16, 16, 16); font-family: pt_sansregular; font-size: medium; margin: 0px; p

Cambridge Üstün Başarı Ödülü´nü Kazanan KAİHL´li Rümeysa Hakyemez Konuştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Anne ve babasının tanışma hikayesini anlattı! Sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor! Tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz bulundu